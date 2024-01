Kurz vor Operation: König Charles versäumt den Gottesdienst!

Er lässt seine Gratulanten warten! In dieser Woche wird König Charles III. (75) aufgrund einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus operiert. Daher versammelten sich zahlreiche Besucher vor der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham. Sie wollten dem König ihre Ehre erweisen und ihm für die bevorstehende Operation alles Gute wünschen. Der Vater von Prinz William (41) tauchte aber nicht auf: Charles versäumt den Gottesdienst!

Der König habe sich laut The Sun nicht in der Kirche blicken lassen. "Ich war ein wenig enttäuscht, dass er nicht da war, weil ich ihm das Beste für seine Operation wünschen wollte!", merkt einer der zahlreichen Gäste an, die hofften, auf den Royal zu treffen. Und auch ein weiterer Kirchengänger fügt hinzu: "Es ist so schade, dass wir ihn nicht sehen konnten. Aber es ist verständlich, wenn er es ruhiger angehen lassen möchte, bevor er ins Krankenhaus muss."

Auch Prinzessin Kate (42) wird der Öffentlichkeit in der nächsten Zeit aufgrund einer Operation am Unterleib fernbleiben. Sie liegt mehrere Tage im Krankenhaus und wird dann laut The Times vermutlich von ihrem Bett aus arbeiten, bis sie wieder vollständig genesen sei.

Getty Images König Charles III bei der Ankunft in Westminster Abbey

Getty Images König Charles im Juni 2018

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtskonzert 2023

