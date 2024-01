Mit krasser Neuerung! Fame Fighting findet 2024 wieder statt

Fans dürfen sich über tolle Neuigkeiten freuen! Im November hatte Eugen Lopez Fame Fighting ins Leben gerufen. Im Rahmen des Box-Events trafen Influencer und Reality-TV-Stars vor laufender Kamera aufeinander, um ihr Können im Ring unter Beweis zu stellen – so unter anderem Can Kaplan und Gigi Birofio (24) sowie Romina Mina und Vanessa Klein. Nun ist es offiziell: Fame Fighting geht in die zweite Runde!

Das bestätigt die offizielle Veranstaltungsseite auf Instagram. "Die Tinte ist trocken, Eugen hat unterschrieben! [...] 2024 wird größer, spektakulärer, aufregender, professioneller und härter", heißt es in dem Statement. Dieses Mal gibt es sogar eine spannende Neuerung: "Im Sommer planen wir die Challenger Wildcard, wo sich 'kleinere' Promis [...] für die Main Card qualifizieren können." Ende des Jahres werde dann wieder das eigentliche Fame Fighting stattfinden.

Ob Eugen in diesem Jahr selbst seine Fäuste ballen wird? Ein potenzieller Gegner hat sich immerhin schon gefunden: Jannik Kontalis. Der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat machte ihm im Netz bereits eine deftige Kampfansage: "Weißt du was? Kämpf' du doch einfach gegen mich. Ich höre immer nur von allen Seiten, dass du der einzige Kampfsportler auf dem Event warst. Dann zeig mal, was du drauf hast."

Romina Mina beim Fame Fighting 2023

Can Kaplan und Walentina Doronina

Jannik Kontalis, Influencer

