Mit seinem Bruder: Taylor Swift feuert ihren Travis Kelce an

Taylor Swift (34) ist wieder Feuer und Flamme! Die Sängerin geht schon seit mehreren Monaten mit dem Footballstar Travis Kelce (34) durchs Leben. Mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, feiert der Tight End gerade einen Sieg nach dem anderen. Immer an seiner Seite: seine Freundin. Auch beim jüngsten Sieg gegen die Buffalo Bills war sie am Start: Taylor unterstützte Travis erneut von der Tribüne aus!

Für die Playoffs reiste die "Fearless"-Sängerin nach Orchard Park im Bundesstaat New York, um die Chiefs anzufeuern. Mit einer hellen Collegejacke und einer roten Mütze bekleidet, jubelte Taylor ihrem Liebsten von der Lounge aus zu. Dabei versteckte sie ihre Emotionen keineswegs: Sie schrie und freute sich, wenn der Footballer einen Touchdown erzielte. Auch Travis' Bruder Jason Kelce (36) war mit dabei – er war mit seinem Team in der diesjährigen NFL-Saison bereits ausgeschieden und verbrachte daher die Zeit mit seiner Schwägerin in spe in der Suite.

Zwischen Taylor und Travis könnte es derzeit nicht besser laufen. Der NFL-Star soll derzeit sogar schon seinen Heiratsantrag planen und sich Gedanken um den Verlobungsring machen. "Er hat darüber nachgedacht, einen Text oder ein Zitat eingravieren zu lassen [...] und er hat auch darüber nachgedacht, einige der Diamanten von seinem Super-Bowl-Ring dafür zu verwenden", plauderte ein Insider kürzlich gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Travis Kelce beim Spiel gegen die Buffalo Bills

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

