Robbie Williams' Ehefrau Ayda Field musste ins Krankenhaus

Schreckmoment für Ayda Field (44)! Die Schauspielerin geht schon seit etlichen Jahren gemeinsam mit Robbie Williams (49) durchs Leben, seit 2010 sind sie auch verheiratet. Noch immer halten der einstige Take That-Sänger und seine Frau ihre Liebe frisch und genießen etwa romantische Dates zu zweit. Eins davon endete jetzt aber gar nicht gut: Ayda meldet sich niedergeschlagen aus dem Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story teilte die 44-Jährige ein Selfie von sich im Krankenhausbett. "Nach einem perfekten Abend ein nicht ganz so perfektes Ende. Jetzt bin ich zurück und ruhe mich aus, danke an meinen wunderbaren Ehemann Robbie, der an meiner Seite war", schreibt Ayda dazu. Was ihr genau widerfahren ist, führt sie allerdings nicht weiter aus.

Nur kurz vorher hatte die vierfache Mama noch ein neues Bild von sich und Robbie gepostet: Das Ehepaar posierte in funkelnder Abendkleidung. Offenbar war nur wenige Stunden vor dem Krankenhausbesuch noch alles in bester Ordnung gewesen!

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Ayda Field im November 2021 in London

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de