"Sexbombe": Ayda Field zeigt nackten Robbie Williams im Netz

Ayda Field (44) möchte wohl die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben lassen! Seit 2010 ist das Model nun schon mit Robbie Williams (49) verheiratet und hat mit ihm vier gemeinsame Kinder. Vor wenigen Wochen sprach der Sänger bereits darüber, an einer dysmorphen Störung zu leiden, durch die er eine falsche Wahrnehmung seines Körpers besitzt. Das hält den berühmten Musiker allerdings nicht davon ab, sich hin und wieder ziemlich freizügig zu präsentieren. Nun teilt Ayda einen Schnappschuss von Robbie, wie er nackt im Bett liegt!

Das Bild, auf dem ihr Liebster vollkommen unbekleidet schläft, möchte die Beauty ihren Fans offenbar nicht vorenthalten. "Du darfst mein Bett gerne jederzeit zerwühlen", schreibt Ayda zu der Aufnahme auf Instagram. Dabei gibt sie besorgten Followern zudem Bescheid, dass Robbie sein Einverständnis für das Teilen des Fotos gegeben habe. Außerdem fügt sie noch den Hashtag "Sexbombe" hinzu. Fans können sich an diesem privaten Anblick offenbar gar nicht sattsehen. "Was für eine glückliche Frau du bist", kommentiert eine Nutzerin neidisch.

Erst vor wenigen Wochen präsentierte Robbie seinen Allerwertesten im Netz. Dabei steht er vor einem See, hat die Hände in die Hüften gestemmt und präsentiert das Tattoo mit der Aufschrift "All You Need Is Love", welches über seinem nackten Hintern prangt. Ayda kommentierte damals fünf freche Pfirsich-Emojis.

Instagram / aydafieldswilliams Robbie Williams im August 2023

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Mai 2023

Instagram robbiewilliams Collage: Robbie Williams, Sänger

