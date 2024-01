Wegen Pocher-Drama: Sandy Meyer-Wölden stellt das WLAN ab!

Sandy Meyer-Wölden (40) hat genug! Seit Wochen sind ihr Ex-Mann Oliver Pocher (45) und dessen Noch-Ehefrau Amira (31) immer wieder in den Schlagzeilen. Neben dem Rosenkrieg des Komikers und der Moderatorin gibt es zuletzt auch wilde Flirtgerüchte um beide. Während Amira mehr als eindeutig mit Christian Düren (33) knutscht, soll Olli mit Cora Schumacher (47) ins Bett gestiegen sein. Sandy wird das alles zu viel – deswegen fällt sie eine Entscheidung!

Sandy, die mit Olli drei Kinder hat, versucht eigentlich stets, beide Seiten des Dramas zu verstehen – jetzt zog sie aber Konsequenzen. "Ich habe aufgrund der Schlagzeilen der letzten Wochen das WLAN zu Hause mal kurz abgeschaltet, um die Kinder da ein bisschen rauszunehmen", erklärt sie RTL. In den letzten Wochen und Monaten sei die ganze Pocher-Thematik in den Medien einfach "überpräsent" gewesen.

Doch Sandy sieht sich nicht nur genötigt, die Kinder zu schützen – sie will auch zum allgemeinen Familienfrieden beitragen. "Ich sehe das wirklich auch in meiner Verantwortung, da einzuspringen und zu vermitteln [...] und alle daran zu erinnern, dass wir eine Patchworkfamilie sind und dass es ja sieben Kinder mittlerweile gibt, die involviert sind", betont sie. Das Wohl der Kinderschar aus ihren und Ollis gemeinsamen Kindern, den Zwillingen aus ihrer zweiten Ehe und Amiras und Ollis beiden Söhnen stehe immer an erster Stelle.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

