Zu alt? Mark Ruffalo hatte Angst vor "Poor Things"-Sexszenen

Mark Ruffalo (56) musste richtig über seinen Schatten springen! In dem Film "Poor Things" spielt er den lüsternen Anwalt Duncan Wedderburn. Der landet mit der Hauptperson Bella Baxter, gespielt vom Emma Stone (35), im Bett. Das muss natürlich möglichst detailgetreu dargestellt werden – Sexszenen dürfen in dem Streifen also nicht fehlen. Doch Mark findet sich eigentlich viel zu alt für solche heißen Aktionen!

"Ich wusste nicht, ob ich das durchziehen kann. Ich habe so etwas wie 'Poor Things' noch nie gemacht, also die Sexszenen", gesteht der 56-Jährige dem Perfect Magazine. Er habe gezweifelt, ob seine Nacktheit beim Publikum gut ankommen würde: "Bin ich zu alt, um so etwas zu machen? Möchte das jemand sehen?" Inzwischen scheint Mark diese Sorge aber abgelegt zu haben – immerhin posiert er auf dem Cover der Zeitschrift nackt auf dem Boden.

Der Regisseur Yorgos Lanthimos stellte beim Filmfestival von Venedig klar, dass gerade dieser Tabubruch das Besondere an seinem Film sei: "Es war mir sehr wichtig, keinen Film zu machen, der prüde ist". Emma habe sich ohne Scham auf die Szenen eingelassen – das sieht auch Mark so. "Sie ist ein großes Talent. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine der gewagtesten weiblichen Darbietungen der letzten Jahrzehnte", erklärte er People. Für ihre Hauptrolle hat die Schauspielerin bereits einen Golden Globe und den Critics Choice Award gewonnen.

Getty Images Mark Ruffalo und Emma Stone bei der "Poor Things"-Premiere

Getty Images Mark Ruffalo bei den Critics Choice Awards 2024

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2024

