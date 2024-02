Statt Super Bowl: Diese Stars besuchen lieber Filmfestival

Sie verzichten dankend. Beim diesjährigen Super Bowl war nicht nur auf dem Spielfeld jede Menge zu sehen. Denn in den Zuschauerrängen tummelten sich die Stars. Unter anderem Taylor Swift (34), Blake Lively (36) und Justin Bieber (29) wollten sich das Sportevent des Jahres nicht entgehen lassen. Doch scheint der Football-Hype nicht jeden in Hollywood gepackt zu haben. Emma Stone und Co. vergnügen sich lieber auf einem Filmfestival.

Statt sich unter das starbesetzte Publikum des Super Bowls zu mischen, besuchten einige Promis das Santa Barbara International Film Festival. Dieses fand ausgerechnet am selben Tag wie das Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der San Francisco 49ers statt. Neben Emma Stone (35) stolzierten mitunter auch Billie Eilish (22) und Mark Ruffalo (56) über den roten Teppich des Events. Die "Ocean Eyes"-Interpretin und ihr Bruder Finneas O'Connell durften am Ende des Abends sogar eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Auch Mark konnte sich über einen Preis freuen. Schauspielkollegin Emma überreichte dem "30 über Nacht"-Darsteller den American Riviera Award und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von ihm, wie Just Jared berichtete. "Mark hat die seltene Fähigkeit, Pathos mit Komik zu verbinden. Ihm am Set zuzusehen war der größte Spaß, den ich jemals beim Drehen hatte", erzählte die 35-Jährige.

Emma Stone, Schauspielerin

Billie Eilish, Sängerin

Mark Ruffalo, Schauspieler

