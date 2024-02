So gratuliert Jennifer Mark Ruffalo zum Walk-of-Fame-Stern

Sie gönnt ihm seinen Erfolg von ganzem Herzen. Mark Ruffalo (56) ist ein begnadeter Schauspieler, der bereits seit über 20 Jahren im Filmgeschäft tätig ist. Aus Hollywood ist der "Zähl auf mich"-Darsteller nicht mehr wegzudenken – kein Wunder also, dass er nun seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat. Zur Feier des Tages widmet seine langjährige Kollegin Jennifer Garner (51) ihm eine lustige, aber dennoch liebevolle Rede!

In der Romantikkomödie "30 über Nacht" standen die Filmstars erstmals gemeinsam vor der Kamera. Schmunzelnd erinnert sich Jennifer laut Good Morning America an seine unruhige Art am Set, seine "ungepflegten Haare", das "verkehrt geknüpfte Hemd" und dass das "in den nächsten 20 Jahren zur Norm für süße Jungs" geworden sei – habe er all dem seinen Erfolg zu verdanken, fragt sie mit einem lustigen Unterton. Doch auch um ein paar rührende Worte kam sie nicht herum: "Mit dir zu arbeiten, Mark, bedeutet, dich zu lieben. [...] Der wahre Erfolg liegt darin, wie begeistert und erfreut deine Kollegen sind, dass sie die Gelegenheit haben, dich hochleben zu lassen und zu feiern."

Mark und Jennifer trafen sich 2021, 17 Jahre nach der Filmveröffentlichung, endlich wieder – die langersehnte Reunion der "30 über Nacht"-Fans wurde wahr. Das hielten sie mit einem lustigen Schnappschuss auf Instagram fest. "Wiedervereinigt mit einem alten Kumpel. Kann uns jemand sagen, wo wir in Kanada Razzles finden können?", schrieb die Berühmtheit dazu.

Getty Images Schauspieler Mark Ruffalo im Februar 2024

Getty Images Mark Ruffalo und Jennifer Garner auf dem Walk of Fame

Instagram / jennifer.garner Die "30 über Nacht"-Stars Mark Ruffalo und Jennifer Garner

