Ariana Grande ist händchenhaltend mit ihrem Ethan unterwegs!

Sie sind ein Herz und eine Seele. Ariana Grande (30) sorgte in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff. Dabei stand zur Abwechslung nicht nur ihre Musik im Mittelpunkt – vielmehr geriet das Liebesleben der US-Amerikanerin in den Fokus der Öffentlichkeit. Denn seit geraumer Zeit soll sie ihren Schauspielkollegen Ethan Slater (31) daten. Seither hält das Paar seine Beziehung jedoch weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Umso mehr überraschen aktuelle Bilder der beiden: Ariana und Ethan zeigen öffentlich ihre Liebe.

Gemeinsam mit dem "Wicked"-Darsteller wird die 30-Jährige am JFK Flughafen in New York City gesichtet. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, scheinen die beiden ihre Zuneigung keineswegs verstecken zu wollen. Händchenhaltend stolzieren Ariana und ihr Liebster Seite an Seite in abgestimmten schwarzen Outfits durch den Terminal. Es scheint, als wollen sie deutlich machen, dass auch das stetige Gerede um ihre Beziehung sie weiterhin nicht trennen kann.

Auch Arianas neueste Single sorgte zuletzt für Aufruhr – vor allem bei Ethans Ex. An einer Stelle im Song heißt es: "Deine Sache ist deine, und meine ist meine. Warum kümmert es dich so sehr, wessen Schw*** ich reite?" Eine Quelle verriet dazu gegenüber Daily Mail: "Ariana ist [mit dem Text] sehr respektlos und scheint einen völligen Mangel an Empathie zu haben."

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2023

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Ethan Slater mit Lilly Jay im Juni 2018

