Barry Keoghan ehrt verstorbene Mama mit rührendem Detail

Barry Keoghan (31) trägt seine Mama bei sich. Der Schauspieler ist derzeit in aller Munde. Neben Jacob Elordi (26) spielt er nämlich in dem Film "Saltburn" die Hauptrolle und feiert damit ziemlich große Erfolge. Seitdem ist der gebürtige Ire auf einer Menge Veranstaltungen zu Gast. Bei seinem jüngsten Event trägt er ein ganz besonderes Schmuckstück: Barry ehrt mit seinem Armband seine verstorbene Mama.

Auf der Premiere der neuen Serie "Masters Of The Air" in London posierte der 31-Jährige in einem flauschigen Pullunder auf dem roten Teppich. Besonders sein Schmuck lenkte jedoch die Blicke auf sich: Am Handgelenk trug der Filmstar ein auffälliges silbernes Armband mit der Aufschrift "Debbie". Das ist der Name von Barrys verstorbener Mama, die an einer Heroinüberdosis verstorben war, als er erst zwölf Jahre alt war.

Schon vor einigen Wochen sprach Barry mit The Sunday Times über seinen Verlust. Er gab zu, dass es "kein Schock" gewesen war, als Barrys Mama verstorben war. Dennoch betonte der "Top Boy"-Star: "Oh, sie war so wunderschön."

