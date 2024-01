Bei Jana Ina und Giovanni Zarrella funkte es nicht sofort!

Das war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick! Bereits seit 18 Jahren sind Giovanni (45) und Jana Ina Zarrella (47) miteinander verheiratet – ihre Leben können sich der Sänger und die Moderatorin natürlich gar nicht mehr ohneeinander vorstellen. Immer wieder schwärmen die zweifachen Eltern von ihrem ganz großen Glück – doch zuerst sah es gar nicht danach aus! Jana Ina war nicht sofort geflasht von Giovanni!

"Ich war nicht direkt in meinen Mann verliebt", stellt die Brasilianerin in ihrer Datingshow "Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" klar. Zunächst habe sie gar nicht damit gerechnet, sich wirklich in den charmanten Italiener zu verlieben – der Funke sei erst nach mehreren Treffen übergesprungen. "Nach zwei Monaten habe ich dann gemerkt, dass er der Mann meines Lebens ist", erklärt Jana Ina.

Mittlerweile sind die beiden seit 20 Jahren ein Paar – und immer noch total ineinander verknallt. "Ich glaube, wir haben keine fünfmal diskutiert oder gestritten. [...] Wir haben einfach keinen Bock darauf, wir sind einfach gerne glücklich", erklärte Giovanni Bunte sein Liebesgeheimnis.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2023

