Camilla in Sorge? König Charles soll eine Auszeit nehmen!

König Charles (75) ist immer in Bewegung. Der Monarch ist ein waschechter Workaholic – ganze 425 royale Verpflichtungen absolvierte er im vergangenen Jahr. Doch nun muss er wohl oder übel kürzertreten: In dieser Woche wird er sich wegen einer Prostataerkrankung einer Operation unterziehen. Ist seine Gattin in Sorge? Königin Camilla (76) soll Charles angehalten haben, sich eine Auszeit zu gönnen!

"Die Königin hat ihm nahegelegt, er solle etwas langsamer machen", berichtet ein Insider laut The Sun. Doch ihre Bemühungen sind wohl für die Katz – auch kurz vor seinem wichtigen Eingriff wurde Charles noch am Steuer bei einer Fahrt über sein Anwesen Sandringham gesichtet. Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie ist schließlich für seine hohe Arbeitsmoral bekannt. Auch wenn er einen Monat lang nicht bei öffentlichen Auftritten zu sehen sein wird, wird er wohl während seiner Ruhepause weiterarbeiten.

Seine Diagnose soll Charles öffentlich gemacht haben, um mehr Männer zu ermutigen, sich auf Symptome untersuchen zu lassen. Mit Erfolg: Die Internetseite des britischen Gesundheitssystems über gutartige Prostatavergrößerungen soll in den 48 Stunden nach Bekanntgabe von Charles Leiden 26.170 Mal besucht worden sein – gegenüber einem Tagesdurchschnitt von nur 1.400 Klicks.

Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Anzeige

Getty Images König Charles bei der Parlamentseröffnung, 2023

Anzeige

Getty Images Charles III. im Juli 2022 in Rhondda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de