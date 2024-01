Dschungel-Fans total überrascht von Leylas guter Prüfung!

Sie hat viele Zuschauer gestern vom Hocker gehauen! Das Dschungelcamp hatte die diesjährigen Teilnehmer wie immer direkt zu Beginn mit ekligen Challenges geschockt. Gleich beim Einzug mussten sich die Kandidaten einer Essensprüfung stellen – Leyla Lahouar (27) schaffte es nicht und wurde womöglich gerade deswegen auch kurze Zeit später von den Zuschauern in eine Prüfung gewählt. Nach gerade mal zwei Sekunden brach sie ab. Umso überraschender, dass Leyla die nächste Herausforderung dann richtig rockte!

Bei einer Promiflash-Umfrage nahmen 1.685 Leser teil [Stand 23. Januar, 17:20 Uhr] – und tatsächlich hatten 1.493 (88,6 Prozent) Leyla das gute Ergebnis nicht zugetraut. Nach den gescheiterten Challenges glaubten also nicht mehr viele an die einstige Bachelor-Kandidatin. Lediglich 192 (11,4 Prozent) glaubten, dass sie es packen könnte. Und die Minderheit behielt recht.

Denn mit ganzen zehn von elf Sternen kehrte Leyla total glücklich zurück ins Camp und berichtete ihren Mitstreitern von der Prüfung. Doch die Freude hielt nicht lang – denn tatsächlich wurde sie erneut in die Prüfung gewählt: "Was mache ich denn hier, dass sie mich immer reinwählen? Ich habe mir extra gestern so viel Mühe gegeben, damit ich nie wieder reinmuss."

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar bei ihrer Dschungelprüfung

RTL Leyla Lahouar, Fabio Knez und Lucy Diakovska im Dschungelcamp

