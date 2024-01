Nach großer Pleite: Leyla brilliert in der Dschungelprüfung!

Damit hat wohl keiner gerechnet. Im diesjährigen Dschungelcamp stellen sich noch elf übrige Prominente der Herausforderung ihres Lebens. Dabei müssen sie sich auch in regelmäßigen Prüfungen beweisen. Zuletzt sorgte Leyla Lahouar (27) mit ihrer abgebrochenen Sternenjagd nicht nur für Gesprächsstoff bei ihren Mitcampern, sondern auch bei den Zuschauern. Letztere schickten die Influencerin deswegen auch geradewegs zurück in die Arme von Sonja (55) und Jan (40). Doch sollte diesmal alles anders kommen: Leyla brilliert in der Dschungelprüfung!

In der Prüfung geht es für die 27-Jährige hoch hinaus. In zwölf Metern Höhe muss die Beauty ein Gerüst erklimmen und alle elf Sterne einsammeln – letztendlich musste sie die Aufgaben in 30 Metern Höhe schaffen. Dabei erwarten sie auch so einige krabbelnde Freunde, wie beispielsweise Spinnen und Ameisen. "Ich glaube, ich muss kotzen", heißt es gleich zu Beginn von der von Höhenangst geplagten Bachelor-Kandidatin. Trotz diversem Fluchen und zahlreichen Schreien sammelt sie dann jedoch einen Stern nach dem anderen ein. Am Ende sind es unfassbare zehn Stück, die Leyla freudestrahlend mit zurück ins Camp nehmen darf.

Wohl auch aufgrund ihrer Pleite bei der vorigen Prüfung zeigen sich ihre Mitcamper überrascht von der stolzen Ausbeute des Realitysternchens. Nach der Verkündung der frohen Botschaft heißt es da von Mike Heiter (31): "Zehn Sterne, wie krass ist das denn?" Und auch die anderen können ihr bevorstehendes Zehn-Sterne-Mahl noch kaum fassen. "Die Leute haben dir noch eine Chance gegeben und du hast die Chance genutzt", meint daraufhin ein sichtlich stolzer Twenty4tim (23).

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar bei ihrer Dschungelprüfung

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp 2024

RTL Leyla Lahouar, Fabio Knez und Lucy Diakovska im Dschungelcamp

