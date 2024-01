Frühes Karriere-Ende: David Odonkor musste Pillen nehmen!

David Odonkor (39) hatte es nicht immer leicht in seiner aktiven Karriere! Der Fußballer spielte von 2002 bis 2006 beim Topclub Borussia Dortmund. Im Anschluss ging es für den Flügelspieler weiter nach Sevilla. Auch in der deutschen Nationalmannschaft kam der Kicker mehrfach zum Einsatz. Im Jahr 2013 war für ihn allerdings Schluss. Im Dschungelcamp erklärt David, warum er seine Karriere mit nur 29 Jahren beenden musste.

Im Gespräch mit Mike Heiter (31) kommt der 39-Jährige auf das Ende seiner aktiven Zeit als Profifußballer zu sprechen. "Ich habe mit 29, 2013 aufgehört. Da fängt es doch eigentlich erst an", erinnert sich David an diesen emotionalen Moment zurück. Eine Knieverletzung, die zwölfmal operiert werden musste, sei der Grund gewesen. "Das war sehr stressig. Jedes halbe Jahr eine OP machen zu müssen", fügt er hinzu. Um die Schmerzen zu unterdrücken, habe er Medikamente eingenommen: "Ich habe eine, zwei Tabletten vor dem Training genommen, auch zwischendurch mal, wenn wir das zweite Training hatten. Darüber sprechen Fußballer kaum, dass die die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen. Aber so ist halt das Geschäft."

Seine Gesundheit und die Zeit mit der Familie sei David schließlich wichtiger gewesen, als weiterhin Fußball zu spielen. "Ich wollte mit meiner Tochter im Sandkasten spielen oder auch mal aufs Klettergerüst. Das ging vor – und deshalb habe ich gesagt: Fußball, danke für die schöne Zeit, aber die Familie steht jetzt an erster Stelle", resümiert der einstige Kicker.

David Odonkor im Juli 2006

David Odonkor

David Odonkor, ehemaliger Fußballer

