Mandy Moore hatte nur "geringe Chance" auf eigene Kinder

Für Mandy Moore (39) ist es ein großes Wunder! Die Schauspielerin ist stolze Mutter von zwei Söhnen namens Gus und Ozzie. In ihrer Mama-Rolle geht die "This Is Us"-Darstellerin richtig auf. Regelmäßig teilt die US-Amerikanerin süße Fotos von ihren Kindern im Netz. Doch das Mutterglück blieb ihr beinahe verwehrt. Mandy wurde einst gesagt, dass sie möglicherweise nicht schwanger werden kann.

Das erzählt die TV-Darstellerin in einem emotionalen Instagram-Post. "Ich wollte schon immer eine Mutter sein. Aber es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass ich vielleicht keine Kinder haben kann", offenbart Mandy. "Ich erinnere mich, dass der Arzt mir sagte, dass die Chance, schwanger zu werden, gering sei... und dann, siehe da, zu unserer Überraschung, wurde ich mit Gus schwanger", fährt sie fort.

In einem älteren Beitrag im Netz hatte Mandy davon berichtet, wie toll sich ihre beiden Söhne miteinander verstehen. "Diese beiden und ihre einzigartige Verbindung. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich solch eine Freude miterleben darf", schwärmte sie von Gus und Ozzie.

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Mandy Moore, "This Is Us"-Star

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de