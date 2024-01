Mike und Kims Dschungel-Zoff: Auf dieser Seite sind die Fans

Die Fans haben eine deutliche Meinung! Seit Freitagabend läuft die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. Diese wird bislang hauptsächlich von den Streitigkeiten von Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) dominiert – denn zwischen den einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten scheint es noch einige ungeklärte Themen zu geben. Zuletzt warf Kim ihrem Verflossenen Manipulation vor. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt: Auf dieser Seite stehen die Fans!

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 23. Januar, 10:39 Uhr] geht ein ziemlich eindeutiges Ergebnis hervor: Von insgesamt 1051 Personen sind ganze 908 Leser (86,4 Prozent) auf Mikes Seite. Damit halten nur 143 Fans zu Kim, was 13,6 Prozent der gesamten Stimmen ausmacht. Ob sich die Influencerin mit der Aussage über Mikes Tochter ins Aus geschossen hat?

In der Dschungel-Folge vom Montagabend eskalierte nämlich ein Streit über genau dieses Thema zwischen Kim und Mike. "Ich habe sechs Monate die Fresse gehalten, jetzt spreche ich es aus. Du hast auch nie das alleinige Sorgerecht für dein Kind unterschrieben", wetterte die Beauty gegen den Ex von Elena Miras (31). "Was du hier raushaust für eine Scheiße! Ich weiß nicht, wovon du sprichst", konterte Mike und wirkte fassungslos wegen Kims Angriff.

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

