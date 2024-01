Neues Foto: Ciara kuschelt mit ihrer Tochter Amora Princess

Ciara (38) schwelgt im Mamaglück! Im Dezember durfte die Musikerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Russell Wilson (35) erneut Nachwuchs begrüßen. Neben ihren Kindern Future Zahir (9), Sienna Princess (6) und Win Harrison macht die kleine Amora Princess das Glück der Eheleute perfekt. Wie glücklich die "Can’t Leave ’Em Alone"-Sängerin ist, zeigt nun eine neue Aufnahme. Russell teilt ein süßes Foto von Ciara und Baby Amora.

Auf Instagram postet der NFL-Star den süßen Schnappschuss. Auf dem Foto hält die "Level Up"-Interpretin ihren Nachwuchs lächelnd auf dem Arm. Sichtlich glücklich schaut Ciara ihre schlafende Tochter an. Auch Russell scheint bei dem Anblick das Herz aufzugehen. "Die schönste Aussicht", betitelt der Footballer das Bild.

Seit sieben Jahren sind Ciara und Russell miteinander verheiratet. An ihrem Hochzeitstag widmete die Entertainerin ihrem Liebsten liebevolle Zeilen. "Ich habe alles, was ich will und brauche, in dir. Alles Gute zum siebten Jahrestag, Russell. Danke, dass du mich so liebst, wie du es tust. Ich liebe dich so sehr", schrieb sie über Instagram.

Anzeige

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Footballspieler Russell Wilson mit seiner Frau Ciara

Anzeige

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de