Siebter Jahrestag: Ciara und ihr Mann teilen rührende Worte

Sie sind schon sieben Jahre ein Herz und eine Seele! Ciara (37) und Russell Wilson (34) hatten sich 2015 kennen und lieben gelernt. Ein Jahr später gab die Sängerin ihrem Liebsten das Jawort. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn hat die Musikerin aus einer vorherigen Beziehung. Aber auch weiterer Nachwuchs ist in Planung. Mittlerweile sind Ciara und Russell schon seit sieben Jahren verheiratet – und immer noch total verliebt!

"In der Bibel steht die Zahl Sieben für eine volle und vollständige Welt. Mein Herz ist vollständig und voller Dankbarkeit für die Liebe, die wir teilen", schwärmt die 37-Jährige unter einem süßen Pärchenfoto auf Instagram. Darauf posiert sie mit ihrem Ehemann in Kyoto unter einem traditionellen Schirm. Zu ihrem Hochzeitstag gratuliert sie ihm anschließend mit liebevollen Zeilen: "Ich habe alles, was ich will und brauche, in dir. Alles Gute zum siebten Jahrestag, Russell. Danke, dass du mich so liebst, wie du es tust. Ich liebe dich so sehr."

Auch Russell teilt einen zuckersüßen Post mit seinen Fans. "Gott hat dich perfekt für mich gemacht. Du bist mein Frieden in einem Sturm. Du bist meine Freude in der Traurigkeit. Du bist mein Trost in der Not. [...] Für immer und ewig", erklärt der Football-Profi. Dazu teilt er ein Video, auf dem verschiedene Fotos der beiden zu sehen sind.

Instagram / DangeRussWilson Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson im Juni 2022

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

