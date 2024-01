Unerwiderte Liebe? Anya ist enttäuscht von Dschungel-David!

Das hat sich Anya Elsner (20) ganz anders vorgestellt. Seit mittlerweile sechs Tagen haust die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit weiteren Prominenten im Dschungelcamp. Von Anfang an hat sie dabei ein Auge auf nur einen geworfen: Der vergebene einstige Fußballstar David Odonkor (39) hat es dem Nachwuchsmodel so richtig angetan – inklusive heißem Sextraum. Doch David hat absolut kein Interesse an Ayna!

Bei der gemeinsamen Nachtwache heute will Anya ihrem David endlich näherkommen. "Ich hoffe, dass wir ein bisschen quatschen können. Das Schönste, was passieren könnte, wäre, wenn er sagt: 'Anya, du bist meine Traumfrau, ich möchte dich kennenlernen!'", träumt sie davor – doch daraus wird nichts. Der Kicker beantwortet ihre Fragen nur einsilbig und erkundigt sich auch nicht nach ihr. "Ich habe dann auch die Motivation verloren, etwas zu fragen", stellt Anya enttäuscht fest.

Bei den Twitter-Usern kommt die Flirtoffensive so gar nicht gut an. "Himmel hilf, Anya ist echt so unangenehm!", stellt ein Zuschauer fest. "Anya. Die ultimative Flirtmaschine. Nicht", erkennt ein weiterer nüchtern. Ein Nutzer hat einen Rat, wie David die Insekten-Hasserin abschrecken kann: "Der David sollte sich schnellstens eine Spinne tätowieren lassen."

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL David Odonkor

