Warum hat Dschungelcamper Twenty4tim eine Narbe am Hals?

Das muss wehgetan haben. Twenty4tim (23) ist aktuell einer der glücklichen Promis, der sich im Dschungelcamp schlüpfrigen Schlangen und beißenden Insekten stellen darf. Bisher schlägt sich der Influencer scheinbar ganz gut – bei den Promiflash-Lesern ist er nach wie vor amtierender Camp-Favorit. Doch eines scheint seine Fans noch mehr zu interessieren als seine Leistungen im australischen Busch: Woher kommt die Narbe an Tims Kinn?

Auf den ersten Blick wirkt die Wunde des Social-Media-Stars relativ unauffällig – doch wer genau hinsieht, kann eine etwas größere rote Stelle entdecken. In einer Instagram-Fragerunde, in der während Tims Dschungel-Aufenthalt seine Mama und ihr Freund den Fans Rede und Antwort stehen, will ein Follower wissen, warum der "Bling Bling"-Interpret diese Narbe überhaupt hat. "Da ist ihm als Kind eine Silvester-Rakete vor den Hals geflogen", lautet die Antwort. Zusätzlich heißt es, dass die Familie daher auch kein Fan von unkontrolliertem Feuerwerk sei – "Alkohol und Sprengstoff passen einfach nicht zusammen".

Während sich der 23-Jährige das Zepter des Zuschauerlieblings bisher nicht nehmen ließ, gab es auf den anderen Plätzen einen regen Wechsel. Laut der letzten Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Januar, 18:05 Uhr] steht Fabio Knez mit 2.300 von insgesamt 11.033 Stimmen auf Platz zwei. Dicht gefolgt von Schauspieler Felix von Jascheroff (41) – 1.246 Leser stimmten für den GZSZ-Star.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Twenty4Tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Fabio Knez und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de