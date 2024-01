Diese zwei Ladys bekommen bei "Die Bachelors" keine Rose!

Sie gehen leer aus. Bei Die Bachelors begeben sich in diesem Jahr gleich zwei Junggesellen auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Doch müssen sich Dennis Gries und Sebastian Klaus dabei der Herausforderung stellen, unter gleich 21 Singlefrauen die Richtige zu finden. Nach den ersten Einzel- und Gruppendates konnten sie einige der Ladys bereits näher kennenlernen – doch scheint da nicht mit jeder der Funke übergesprungen zu sein. Diese beiden Frauen müssen die Bachelors-Villa verlassen.

Bei der Nacht der Rosen wird es nach der anfänglich ausgelassenen Stimmung schnell ernst. Denn sowohl Dennis als auch Sebastian dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Rosen verteilen. Am Ende müssen sie sich zwischen noch vier Damen entscheiden. Dabei fällt ihnen die Entscheidung sichtlich schwer. Zum einen endet die Reise letztlich für die 23-jährige Bianca. "Ich glaube, das hat einfach auch alles nicht so gematcht", meint sie nach der Entscheidung. Und auch für Laura Dall'Osteria ist in Folge zwei bereits Endstation. "Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat", heißt es von ihr.

Während die beiden Ladys ihr Aus sichtlich sportlich nehmen, flossen die Tränen diesmal schon weit vor der Entscheidungsnacht. Auf seinem Einzeldate mit Rebecca zeigte Dennis sich überraschend verletzlich. Im Gespräch über seinen mittlerweile verstorbenen Großvater brachen bei ihm alle Dämme. "Ja, ich glaube, der sieht mir gerade zu und ist sehr stolz auf mich", sagte er sichtlich berührt.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas Bianca, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Frank W. Hempel Laura Dall'Osteria, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Rebecca und Dennis Gries bei "Die Bachelors"

