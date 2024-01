Sonst nur am Grinsen: Bachelor Dennis weint beim Einzeldate

Dieses Thema macht ihn sehr emotional! Heute Abend flimmert die zweite Folge der Datingshow Die Bachelors über die Fernsehbildschirme – und es geht gleich spannend los. Die diesjährigen Rosenverteiler Sebastian Klaus und Dennis Gries genießen schöne Einzeldates mit ihren Auserwählten Leonie und Rebecca. Dabei kommen auch ernstere Themen auf. Und der sonst immer gutgelaunte Dennis vergießt sogar ein paar Tränen...

Der Fitnessfan und die Kandidatin kommen darauf zu sprechen, dass jeder auch einen weichen Kern hat. Dennis blickt dabei auf eine Reise mit seinem mittlerweile verstorbenen Großvater zurück und wird emotional – denn die beiden standen sich sehr nahe. "Ja, ich glaube, der sieht mir gerade zu und ist sehr stolz auf mich", zeigt er sich Rebecca gegenüber ziemlich verletzlich.

Die Blondine freut sich, dass Dennis sich ihr gegenüber so öffnen kann. "Das zeigt, dass er auch ein großes Herz hat", betont sie. Die Zuschauer zeigen sich auf X nicht ganz so begeistert über die Szene. "Der obligatorische Schicksalsschlag darf natürlich nicht fehlen", schreibt ein User. Ein anderer will andere Szenen sehen: "Sagt mal bitte Bescheid, wenn das Knutschen losgeht, dann gucke ich wieder."

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Rebecca und Dennis Gries bei "Die Bachelors"

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2023

