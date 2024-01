Dschungel-Fans gefragt: Machen Kim und Anya Prüfung besser?

Wird die nächste Prüfung im Dschungelcamp erfolgreicher? In der diesjährigen Staffel hält Leyla Lahouar (27) den Rekord mit den meisten Prüfungen. Obwohl die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin vor so ziemlich allem Angst hat, stellt sie sich immer wieder den Herausforderungen und konnte einmal sogar zehn Sterne ergattern. An Tag sechs bleibt sie verschont. Dafür müssen Kim Virginia (28) und Anya Elsner (20) ran – machen sie es diesmal besser?

Vor allem, weil Kim vorher ein wenig über Leyla lästerte und ihre Angst nicht ernst nahm, erwarten viele Fans, dass sie es jetzt besser macht als die einstige Datingshow-Kandidatin. Auf Instagram teilt RTL einen ersten Sneakpeak der Prüfung und die Stimmung geht in den Kommentaren in eine deutliche Richtung. "Jetzt kann Kim ja mal zeigen, ob sie es besser könnte als Leyla", schreibt ein User und ein weiterer meint: "Vielleicht ungünstig, wenn man sagt, dass ruhig Leyla zu den Prüfungen soll, damit sie selber Urlaub machen kann. Allein für den Kommentar hat sie es verdient, in die Prüfungen gewählt zu werden."

Immerhin wird in dem kurzen Clip schon jede Menge geschrien. In der Prüfung namens "Bäh-Tonmischer" sitzen Kim und Anya in einer sich drehenden Trommel fest und müssen Fragen beantworten, während ihnen Krabbeltiere hineingeworfen werden. Und vor allem die Insekten haben es wohl in sich. "Das sind sehr viele Tiere. Das sind die meisten Tiere, die wir jemals hatten. 140.000 und mehr", erklärte Moderatorin Sonja Zietlow (55).

