Fiese Lästerattacke: Zwei Bachelor-Girls ätzen gegen Leonie!

Sie teilen heftig aus! Bei Die Bachelors kämpfen mehrere Frauen um das Herz von entweder Sebastian Klaus oder Dennis Gries. Der Konkurrenzkampf beginnt direkt. Nach nur kurzen Kennenlerngesprächen müssen die Männer direkt entscheiden, wen sie auf wunderschöne und romantische Einzeldates mitnehmen. Die angehende Weddingplanerin Leonie und die Fitnessliebhaberin Rebecca wurden auserwählt. Und zwei Mädels gönnen es vor allem Leonie überhaupt nicht!

Dass die Brautmodenverkäuferin superhappy vom Date zurückkommt, gefällt nicht allen. "Juckt mich auch null, was die vom Date erzählt, null", schießt Fabienne gegen Leonie. Als Letztere die Blondine dann fragt, ob alles okay sei, wird sie kleinlaut: "Alles easy." Doch erst dann fangen die Frauen an, erst richtig zu lästern. Laura Chiara und Lisa G. haben es am meisten auf die Brautstylistin abgesehen.

"Ich freue mich für jeden hier drin, außer für sie. [...] Ist Sebastian blind?", fragt Lisa und führt aus, dass alle anderen Damen in der Villa hübscher seien. Das Verhalten von Lisa und Laura fällt bei den Fans auf X durch. "Es sind immer die eifersüchtigen Girls, die ab Folge zwei schon lästern" und "Diese negativen Vibes von den Kandidatinnen könnte ich nicht ertragen. Das würde mich so schnell zum Auszug bewegen", heißt es beispielsweise auf der Plattform.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

Fabienne Schulte, "Die Bachelors"-Kandidatin

Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

Lisa G., Kandidatin bei "Die Bachelors"

