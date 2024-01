Kurz nach Geburt: Ciara gönnt sich einen babyfreien Abend!

Sie gönnt sich eine Auszeit! Vor knapp einem Monat war Ciara (38) zum vierten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Russell Wilson hatte sie sich über eine Tochter namens Amora Princess freuen dürfen. Vier Kinder halten die "Level Up"-Interpretin jedoch nicht davon ab, sich auch mal aufzustylen und Party zu machen. Ciara gönnte sich vor wenigen Tagen einen babyfreien Abend!

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Foto von sich, auf dem sie verführerisch in die Kamera schaut. Ciara trägt darauf ein schwarzes Top, das ziemlich tief blicken lässt. "Mamas erste Nacht draußen", betitelte sie den Schnappschuss. Gemeinsam mit Russell besuchte die 38-Jährige die Geburtstagsparty von Natalia Bryant (21). In ihrer Instagram-Story gab die "Get Up"-Interpretin weitere Einblicke in ihren Partyabend. In einem Video tanzte sie beispielsweise gut gelaunt mit Kelly Rowland (42) und La La Anthony.

Die Fans feiern die Musikerin für ihren babyfreien Abend. "Du siehst so sexy aus!" oder "Wer sagt, dass eine Mutter von vier Kindern nicht auch mal Party machen darf? Ich hoffe, du hattest Spaß!", sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren unter Ciaras Netz-Post.

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2023

Getty Images Ciara bei den Oscars 2023

Getty Images Ciara, Sängerin

