Tag sechs: Wer ist der Liebling der Dschungelcamp-Zuschauer?

Hat nun jemand anders die Nase vorn? Im Dschungelcamp steht heute bereits Tag sechs auf dem Programm. Aktuell stehen die Stars in Down Under irgendwo zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. So musste Leyla Lahouar (27) beispielsweise bereits drei Mal in die knallharte Prüfung – und probierte es trotz großen Ängsten jedes Mal. David Odonkor (39) ließ zudem den strengen Campleiter raushängen. Heinz Hoenig (72) blüht hingegen neben Dschungel-Liebling Fabio Knez immer mehr auf. Doch welchen VIP haben die Fans am meisten in ihr Herz geschlossen?

Heute müssen Anya Elsner (20) und Kim Virginia Hartung (28) in die Wildnis-Challenge. Bereits im Vorfeld flossen bei den beiden Ladys deswegen Tränchen. Werden sie den Test bestehen und ihren Mitstreitern ein Gourmetessen bescheren? Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit geriet mehrfach mit Mike Heiter (31) aneinander. Ob die beiden sich mit heißem Dschungelsex versöhnen werden, bleibt abzuwarten. Felix von Jascheroff (41) machte sich mit seinem herrischen Gehabe nicht gerade beliebt. Lucy Diakovska (47) sucht derweil vermutlich noch immer ihr Handtuch.

Aktuell ist Fabio unter den Promiflash-Lesern der absolute Favorit. Dicht gefolgt von Twenty4tim (23) und Lucy. Es bleibt abzuwarten, wer in den kommenden Tagen das Zepter übernehmen wird. Welchen Camper mögt ihr aktuell am meisten? Stimmt gerne unten ab!

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

