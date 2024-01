Wie ernst ist es? König Charles muss nach OP im Bett bleiben

König Charles (75) muss sich wohl länger ausruhen. Vergangene Woche wurden die Royal-Fans entsetzt zurückgelassen, als die Nachricht die Runde machte, dass der Monarch sich in Kürze auf den OP-Tisch begeben muss. Laut einer Bestätigung des Palasts handelt es sich um einen Eingriff an der Prostata. Wie ernst die Operation ist, ist nicht bekannt. Doch offenbar wird Charles längere Zeit im Bett bleiben müssen.

Auch wenn es sich bei dem Eingriff aufgrund einer vergrößerten Prostata um Routine handelt, wird Charles wohl einige Zeit brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Laut dem Urologen Professor Damien Bolton wird er wohl ein bis zwei Tage im Krankenhaus verbringen und sich dann für zehn bis 14 Tage zu Hause ausruhen. Grund zur Sorge gebe es aber vorerst keinen. "Diese Eingriffe sind in der Regel minimalinvasiv und werden ohne Hautschnitte durchgeführt. Jedes Jahr werden schätzungsweise 25.000 Eingriffe vorgenommen", so der Mediziner gegenüber Hello!.

Dass so viele Details zum Gesundheitszustand des Königs preisgegeben werden, ist ungewöhnlich, doch Charles soll dazu einen guten Grund haben. Denn er wolle Männer dazu ermutigen, mehr Vorsicht walten zu lassen und die Vorsorge ernst zu nehmen. Immerhin seien jährlich zahlreiche Männer auf der ganzen Welt von ähnlichen Symptomen betroffen.

Getty Images König Charles in Aberdeenshire im September 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Juni 2023

Getty Images König Charles im Juli 2019

