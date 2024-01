Aus Rache? Darum waren Meghan und Prinz Harry auf Jamaika!

Dieser Auftritt sorgte für viel Gesprächsstoff! Am Dienstagabend besuchten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) die "Bob Marley: One Love"-Filmpremiere auf Jamaika. Mehrere Adelsexperten warfen dem Paar vor, Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) damit eins auswischen zu wollen – schließlich kamen diese bei den Jamaikanern in der Vergangenheit eher weniger gut an. Doch was ist der wirkliche Grund für Harrys und Meghans Jamaika-Reise?

Das verrät nun ein Insider gegenüber Daily Mail. Seiner Ansicht nach gibt es dafür einen ganz simplen Grund: Das Ehepaar soll von Brian Robbins, dem Präsidenten der Produktionsfirma Paramount Pictures, eingeladen worden sein. Zu ihm sollen Meghan und Harry schon länger ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Als große Bob-Marley-Fans habe das Paar die Einladung nicht ausschlagen können.

Erst kürzlich musste Meghan eine Veranstaltung ausfallen lassen. Als Harry bei den 21st Annual Living Legends of Aviation Awards ausgezeichnet wurde, fehlte die Herzogin an seiner Seite. "Die Herzogin von Sussex [...] war nicht anwesend, da eines ihrer Kinder erkrankt war", erklärte ihre Pressesprecherin kurz nach dem Event.

