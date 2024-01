Das sagt David Odonkors Freundin zu Anyas wildem Sextraum!

Sie sieht das Ganze eher gelassen! Anya Elsner (20) enthüllt im Dschungelcamp, dass sie einen heißen Sextraum von ihrem Mitstreiter David Odonkor (39) hatte. Dabei ist der ehemalige Fußballer fernab der Kameras im australischen Busch ein glücklich vergebener Mann. Jetzt äußert sich die Partnerin des Sportlers zu den wilden Fantasien und ihren Anmerkungen: Davids Freundin Marilena sieht Anyas Sex-Träume nicht so eng!

Das stellt sie in einer Videobotschaft gegenüber RTL klar. "Ich möchte einfach nur dazu sagen, dass ich absolut entspannt bin, dass ich mich auf die Show jedes Mal freue, dass ich absolut mit Humor an die ganze Sache herangehe!", erzählt die Liebste von David gelassen an und fügt mit einem Lachen hinzu: "Ich finde, so lange man selbst mit sich im Reinen ist, kann man super mit solchen Sachen umgehen und ich glaube, dass David das selbst noch nicht mal so richtig mitbekommen hat."

Ganz so entspannt wie Marilena sehen die Promiflash-Fans das Thema hingegen nicht. So ergab eine aktuelle Umfrage, dass 98,1 Prozent der fast zwei Tausend abgegeben Stimmen, Anya Flirtversuche eher unangenehm finden. 35 der Leser gefallen aber die Annäherungen der Blondine und sie sie der Meinung, dass ihr Verhalten David gegenüber süß sei.

Instagram / __marilena_lu__ Marilena, Freundin von David Odonkor

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL David Odonkor

