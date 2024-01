Deshalb war 2023 für Mike Heiter das bisher härteste Jahr

Er lässt tief blicken. Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfen noch elf verbleibende Camper um die heiß begehrte Krone. Doch kommt es neben nervenaufreibenden Prüfungen und abenteuerlichen Schatzsuchen auch zum ein oder anderen emotionalen Moment. Vor allem am Lagerfeuer beginnen da einige Stars mit dem Auspacken ihrer intimsten Geschichten. So wie auch jetzt wieder: Mike Heiter (31) berichtet im Dschungelcamp von dem härtesten Jahr seines Lebens – was steckt dahinter?

Im Interview mit RTL verrät sein Australien-Begleiter Eugen Lopez: "Er hatte ein, zwei Investitionen getätigt, die nach hinten losgegangen sind." Doch damit noch nicht genug, denn zusätzlich zu Mikes finanziellen Sorgen sei auch die Beziehung zu seiner Ex Laura Morante (33) zerbrochen. "Da, wo er Sorge hatte um seinen Wohnsitz, seine finanzielle Zukunft, musste er sich noch darauf fixieren, gegen jemanden im Ring zu kämpfen", erinnert sein Kumpel dann noch an seinen verlorenen Kampf beim Fame Fighting. "Es ist viel passiert, das ihn belastet hat", meint er.

Obwohl seine Liebe mit Laura in die Brüche gegangen war, verteidigte diese Mike zuletzt überraschenderweise. Zu seinem hitzigen Dschungel-Gespräch mit Kim Virginia und deren etlichen Vorwürfen an den Realitystar äußerte sie gegenüber Promiflash: "Zu mir war er immer ehrlich! Wir hatten keine Geheimnisse! [...] Vor allem war er sehr loyal in der Beziehung."

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Eugen Lopez

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de