Rosenkrieg mit Kim Virginia: Mike Heiters Ex hält zu ihm!

Im TV-Urwald liefern sich die Dschungelcamper Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31) derzeit einen schier nicht enden wollenden Rosenkrieg. Die Content Creatorin stichelt immer wieder in Richtung ihres Ex-Liebhabers – unter anderem wirft sie dem Reality-TV-Star Unehrlichkeit und Manipulation vor. Nachdem sich mit Elena Miras (31) bereits eine Ex des Influencers zu Wort meldete und ihn verteidigte, stärkt ihm nun auch eine weitere Verflossene den Rücken: Laura Morante (33) hält zu Mike!

Im Gespräch mit Promiflash lässt die Are You The One?-Bekanntheit nichts auf den gelernten Kfz-Mechatroniker kommen: "Zu mir war er immer ehrlich! Wir hatten keine Geheimnisse!" Anders als Kim hat Laura die gemeinsame Zeit mit dem 31-Jährigen gut in Erinnerung: "Vor allem war er sehr loyal in der Beziehung."

Mike hingegen vermutete im Dschungelcamp, dass seine Ex-Affäre ihn aus eigennützigen Gründen kennenlernen wollte: "Du wusstest, dass ich in der Öffentlichkeit stehe! Ab dem Zeitpunkt, als du mich kennengelernt hast, hast du den Plan geschmiedet, Follower zu machen, Fame zu machen!" Kim ließ das natürlich nicht auf sich sitzen. "Schon davor hatte ich dreimal so viel Geld wie du, das ist dir schon bewusst, oder?", konterte sie.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

RTL Kim Virginia Hartung an Tag zwei im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

