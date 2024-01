Ex-Dschungelcamper: War Cora Schumacher wirklich krank?

Cora Schumacher (47) hatte große Pläne in Australien. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) war vergangene Woche ins Dschungelcamp gezogen. Aus ihrem Sieg wurde nichts: Die ehemalige Rennfahrerin verließ an Tag drei freiwillig das Camp. Grund für ihren Exit soll Husten gewesen sein, der immer schlimmer wurde. Doch einige scheinen ihr das nicht abzukaufen: Julian F.M. Stoeckel (36) und Co. haben andere Theorien.

In der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz" äußert Julian seine eigene Vermutung. "Ich war auch mit ihr in einem Format vor Jahren, da hat sie auch gehustet, wie lange will sie husten?", erklärt er scherzend. Zudem widerlegt er Coras Behauptung, dass ihr der Rauch geschadet habe: "Das Husten bringt ja keinen um. Sie hat nicht am Lagerfeuer geschlafen." Jolina Mennen (31), die vergangenes Jahr im Dschungel war, schließt sich Julians Meinung an. "Wenn es Zweifel gegeben hätte, dass sie krank ist, wäre sie schon vorher raus gewesen." Die Camper sollen stets überwacht werden.

Thorsten Legat (55) geht so weit, dass er Cora "ein ganz schlechtes Spiel" vorwirft. Dschungel-Arzt Dr. Bob (73) hatte öffentlich klargemacht, dass die Blondine bei bester Gesundheit und sie körperlich in guter Verfassung gewesen sei. In der Folge vom Montag betonte der Australier: "Wir haben sie täglich mehrmals untersucht. Sie war immer fit genug."

Anzeige

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Anzeige

AEDT / ActionPress Julian Stoeckel beim AEDT-Sommerfest 2023

Anzeige

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige

Glaubt ihr, dass Cora Schumacher wirklich wegen ihrer Gesundheit das Dschungelcamp verlassen hat? Ja, ich glaube ihr! Nein, sie hatte andere Gründe. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de