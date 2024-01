Keine Auszeit: Sie muss wieder in die Dschungelprüfung!

Sie muss wieder ran. Im Dschungelcamp geht es jetzt ans Eingemachte. In der ersten Woche durften die Zuschauer wählen, welchen Promi sie in einer ekligen oder gefährlichen Challenge sehen wollen. Bisher musste sich Leyla Lahouar (27) dreimal in einer Prüfung unter Beweis stellen, auch Kim Virginia Hartung (28) durfte paar mal um das Abendessen spielen. Welche der beiden Damen darf sich nun erneut an ein Abenteuer wagen?

Am Ende der Folge verkünden Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40), wen es getroffen hat. Leyla ist diejenige, die sich wieder eine Verschnaufpause gönnen kann. Die Moderatoren machen es spannend und verraten, dass es entweder Mike Heiter (31) oder Kim treffen kann – und die Wahl fällt auf die Mannheimerin. Diese hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie zur Abwechslung mal die Beine hochlegen wolle, doch daraus wurde nichts.

Im Netz sorgt dies für Verwirrung – die Zuschauer hatten eigentlich mit der berühmten Auto-Prüfung gerechnet. "Leute, die haben die Prüfung abgeändert", schreibt ein User auf der Plattform X. Ein anderer regt sich über die Produktion auf: "Irgendwie schon eine Verarsche. Die Leute haben nur für Mike angerufen, damit er zusammen mit Kim (und Leyla) in die Prüfung geht. Hätte man mal vorher sagen können, dass nur eine Person von den Zuschauern gewählt wird."

