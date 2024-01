Leyla oder Kim Virginia: Wer passt besser zu Mike Heiter?

Im Dschungelcamp geraten Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) immer wieder aneinander. Die Influencerin erhebt gegen ihren Ex-Flirt schwere Vorwürfe. Dass dieser sich nun mit Mitcamperin Leyla Lahouar (27) gut versteht, ist der 28-Jährigen ein Dorn im Auge. Im Camp kommt es zwischen den drei Parteien deshalb zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Doch wer passt besser zu Mike – Leyla oder Kim?

Unter einem Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps sind sich die Fans einig. "Leyla ist so toll" oder "Ich würde Leyla und Mike voll süß zusammen finden" sind nur zwei von vielen Pro-Leyla-und-Mike-Kommentaren. Von Kim Virginia sind die Follower hingegen genervt. "Kim muss raus! Ich will mehr von Mike und Leyla sehen! Die beiden sind einfach süß zusammen!", findet eine Userin. Einen Vorschlag hat die Dschungel-Community auch noch: "Schickt Mike und Leyla zu einer Schatzsuche über Nacht. Kim würde ausrasten", fordert ein Fan.

Auch Mike weiß bereits, wen er als potenzielle Partnerin vorziehen würde. "Wenn du mich fragen würdest, Kim oder Leyla, würde ich Leyla nehmen!", verriet der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer im Einzelinterview im Dschungeltelefon.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de