Mike flirtet im Dschungel mit Leyla: Kim rastet komplett aus

Das Drama spitzt sich zu! Mike Heiter (31) machte Kim Virginia Hartung (28) gestern Abend im Dschungelcamp endgültig klar: Ihre einstige Bettgeschichte war ein riesengroßer Fehler. So richtig hinnehmen kann das Reality-TV-Sternchen diesen Korb aber noch nicht. Stattdessen funkt sie ihrem Ex-Flirt in allem dazwischen. Dass Mike sich zudem gut mit Leyla Lahouar (27) versteht, geht ihr gegen den Strich. Und heute Abend gehen mit Kim endgültig die Pferde durch!

Wie nun bereits auf Instagram vorab in einem Clip gezeigt wird, rastet Kim an Tag sieben im australischen Urwald komplett aus. Offenbar verstehen sich Leyla und Mike immer besser und das schmeckt der 28-Jährigen so gar nicht. "Mädchen, du bist einfach im Konkurrenzkampf mit mir", geht Kim ihre Mitcamperin genervt an. Die Emotionen kochen augenscheinlich schnell über – doch Leyla lässt die Kommentare nicht auf sich sitzen. "Du bist eine grauenvolle Kreatur", schießt sie giftig zurück.

Bereits in der vergangenen Folge unterhielten sich Mike und Leyla angeregt miteinander. Kim bekam das mit und reagierte auf das Knistern zwischen den beiden genervt: "Checkst du ab für deine Masche?" Sie sei davon überzeugt, dass Mike von Beginn an geplant habe, etwas mit Leyla anzufangen, sollte das zwischen ihm und Kim nichts mehr werden.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung

