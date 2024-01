Nicht wie Kate: Deshalb verriet König Charles Grund für OP

Er ist sich der Verantwortung seinem Volk gegenüber bewusst. Vor rund einer Woche kam es aus dem britischen Königshaus zu besorgniserregenden Neuigkeiten: Der Palast verkündete, dass sich Prinzessin Kate (42) nach einem bereits stattgefundenen Eingriff im Krankenhaus erholt. Nur wenige Stunden später enthüllte König Charles (75), dass er aufgrund seiner Prostata ebenfalls in den OP muss. Experten meinen zu wissen, warum Charles kein Geheimnis aus seiner Diagnose macht.

Palastinsider erklärten gegenüber People, dass der 75-Jährige keine Panik verursachen wollte. "Es war vernünftig, offener damit umzugehen, da die Leute sonst das Schlimmste hätten annehmen können", begründete die Quelle Charles' Vorgehensweise. Zudem soll seine Intention gewesen sein, andere Männer zu ermutigen, sich regelmäßig checken zu lassen.

Es scheint, als könnte es für Charles jederzeit in den OP-Saal gehen. Nachdem es ihn auf seinen Landsitz in Sandringham verschlagen hatte, wurde er am Donnerstag wieder in London gesichtet. Daily Mail berichtet, dass Charles in einem Helikopter zu seiner offiziellen Residenz Clarence House gebracht wurde.

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

Getty Images König Charles im Juli 2019

Getty Images König Charles III., Royal

