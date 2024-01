Nicht wie Olli: Das muss Amira Pochers Traummann können!

Amira Pocher (31) will in ihrer nächsten Beziehung vieles anders machen. Seit Monaten dominieren die Geschehnisse rund um ihre Trennung von ihrem Ehemann Oliver Pocher (45) die Schlagzeilen. Dazu kommen nun auch noch heiße Knutschfotos der Moderatorin: Sie bandelt mit ihrem Kollegen Christian Düren (33) an. Wird die zweifache Mama mit ihm wieder glücklich? Auf jeden Fall hat Amira aus ihrer Ehe gelernt und hat jetzt bestimmte Anforderungen!

Im Podcast "Liebes Leben" erklärt sie ihrem Bruder, viele Lehren aus der gescheiterten Beziehung gezogen zu haben und nun besser zu wissen, "worauf ich als Nächstes noch genauer achten werde". Besonders eine gute Streitkultur sei Amira wichtig: "Ich möchte mit meinem Partner gut diskutieren können." Die Konflikte sollten dabei stets "respektvoll" und auf Augenhöhe ablaufen. "Gemeinsam wachsen, gemeinsam Dinge kreieren, gemeinsam Sport machen. Es sind schon solche Dinge, die sind für mich wichtig", führt sie aus. Das Thema Sport ist für die 31-Jährige generell sehr relevant: "Für mich ist es wichtig, dass jemand auf sich acht gibt, weil das einfach ein Zeichen für so vieles ist."

Oliver ist ja bekanntermaßen eher ein Sportmuffel, was Amira während der Beziehung immer sehr gestört hatte. "Während sie körperbewusst ist, Sport macht, sich mehr Zweisamkeit mit Olli wünschte, war er gegensätzlich orientiert", erklärte ein Insider Bild. Als seine Frau eine Stoffwechselanalyse bei ihm durchführen ließ, war er zum Beispiel total genervt.

Anzeige

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Amira Pocher im November 2022

Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de