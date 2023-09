Neue Details zur Pocher-Trennung: Kämpfte nur Amira um Ehe?

Es kommen weitere Details ans Licht! Am Donnerstag gaben Oliver (45) und Amira Pocher (30) nach sieben gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Der Komiker habe zwar an der Ehe festhalten wollen, doch die Moderatorin hatte sich wohl dagegen entschieden. Nach der Trennung verstehen sich die beiden bestens – doch in der Beziehung soll es Unstimmigkeiten gegeben haben. Amira soll sich sogar eine Paartherapie gewünscht haben, doch Olli war dazu nicht bereit.

Die Beauty habe sich die Trennung keinesfalls leicht gemacht. Das erzählt eine Freundin des Paares gegenüber Bild. "Amira hat über ein Jahr um ihre Ehe gekämpft – wie eine Löwin", plaudert die Insiderin aus. "Amira hat Olli wirklich sehr geliebt und hat alles dafür getan, dass sie nicht nur großartige Eltern, sondern auch ein Liebespaar sind", heißt es weiter. Doch angeblich ließ sich der Komiker in der vergangenen Zeit gehen: "Von Olli kam da leider nicht besonders viel Engagement in dieser Richtung. Amira hätte gern das Gefühl gehabt, dass Olli mehr um das Gelingen ihrer Beziehung bemüht wäre, anstatt sie als gegeben und selbstverständlich hinzunehmen."

Die Brünette habe sich sogar Hilfe von außen holen wollen. "Während sie körperbewusst ist, Sport macht, sich mehr Zweisamkeit mit Olli wünschte, war er gegensätzlich orientiert. Auch eine Paartherapie wäre für Amira eine Option gewesen", verrät die Freundin der beiden. Als Amira dann bemerkt habe, dass von ihrem Mann kein Engagement kommt, sei ihre Liebe zu ihm schließlich erloschen.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

