Wann wird Prinz George seine königlichen Pflichten antreten?

Er muss noch viel lernen. Prinz William (41) und sein Sohn Prinz George (10) bekleiden in der britischen Thronfolge die ersten beiden Plätze. Der Prinz soll ein hingebungsvoller Vater für alle seine Kinder sein, auch für Charlotte (8) und Louis (5). Aber sein ältester Sohn genießt eine besondere Stellung, der kleine Junge wird schließlich mal das höchste Amt ausfüllen müssen. Wann wird George in die royalen Verpflichtungen der Familie eingebunden?

In seinem neuen Buch "The Making of a King" schreibt der Adelsexperte Robert Hardman, er vermute, dass "Prinz George keine königlichen Pflichten übernehmen wird, bis er weit über 20 ist." Er werde sich zunächst auf seine Bildung konzentrieren und ein Beispiel an seinem Vater nehmen. Obwohl er als Prinz von Wales und zukünftiger König bereits ein viel beschäftigter Mann ist, sieht William die Verpflichtung seinem Sohn gegenüber als seine primäre Aufgabe an. "Es ist eine Aufgabe, die einige seiner Vorgänger praktisch ignoriert haben: die Ausbildung des Thronfolgers", erklärt Robert. Dafür wolle man sich Zeit nehmen.

Für den ältesten Sohn von William geht es nun erst mal ins Internat, wie es die Tradition der Königsfamilie so will. Der Thronfolger schickt George nun nach Eton, wo bereits er und sein Bruder Harry (39) zur Schule gegangen sind. Vorherige Generationen, wie König Charles III. (75) und sein Vater Philip (✝99), besuchten ein Jungeninternat in Schottland.

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles und Prinz George bei dem jährlichen Weihnachtsspaziergang

