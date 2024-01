Stars in Gefahr? Ein Tropensturm bedroht das Dschungelcamp!

Im Dschungel ist höchste Alarmbereitschaft angesagt! Bisher hatten die Stars um Mike Heiter (31), Heinz Hoenig (72) und Lucy Diakovska (47) noch großes Glück mit dem Wetter im australischen Urwald. Denn die tropischen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit sind bisher das einzige, mit dem die Camper in Sachen Klima fertig werden müssen. Doch nun droht es in der Wildnis aber mal so richtig gefährlich für die Stars zu werden – ein Sturm zieht auf!

Wie Bild nun berichtet, könnte ein tropischer Sturm dem Dschungelcamp und seinen VIPs einen Strich durch die Rechnung machen. Denn australische Wetterexperten warnen vor dem Zyklon "Kirrily" – dieser soll sich derzeit über dem Südpazifik zusammenbrauen. Somit könnte er am Wochenende über die Ostküste und somit auch das Dschungelcamp fegen.

Diesbezüglich soll RTL jedoch einen Notfallplan parat haben. Laut dem Blatt sollen Fabio Knez, Kim Virginia Hartung (28) und Co. im Falle eines schlimmen Unwetters in der Hütte des Dschungeltelefons in Sicherheit gebracht werden. "Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor. Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ", erklärte ein Sprecher des TV-Senders dazu.

RTL Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamper 2024

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

