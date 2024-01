Nackte Dusche: Versöhnen sich Dschungel-Kim und Mike etwa?

Dank Mike Heiter (31) geht es im Dschungelcamp heiß her. Dass der Realitystar mit seiner Ex Kim Virginia Hartung (28) im australischen Busch gelandet ist, sorgte bisher eher für Stress als für Liebeleien. In der vergangenen Folge kam er stattdessen Bachelor-Sternchen Leyla Lahouar (27) näher: Beim Planschen im Weiher trug er sie wie ein Gentleman durch das Wasser. Kim ist der beginnende Flirt ein echter Dorn im Auge. Doch jetzt könnte sie Mike doch bezirzen.

Bild liegen erste Einblicke in die neue Folge des Dschungelcamps vor. Und da geht es unter die Dusche: Zu sehen ist Mike oben ohne unter dem herunterplätschernden Wasser. Allein ist er nicht – doch die Dame an seiner Seite ist nicht Leyla. Die hellbraune Mähne gehört zu Kim – und auch sie trägt kein Oberteil! Legen die beiden Streithähne in der neuen Episode etwa ihren Streit bei und genießen eine gemeinsame Duschsession?

Da Kim heute Abend wieder in die Dschungelprüfung muss und sich als Begleiter Mike aussuchte, kann es allerdings auch wieder zwischen den beiden krachen. Denn zusammen mit Twenty4tim (23) müssen sie das altbekannte Spiel "Der große Preis von Murwillumbah" meistern und die 28-Jährige muss mit verbundenen Augen Auto fahren. Bei solchen Handicaps ist Streit eigentlich vorprogrammiert.

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp

