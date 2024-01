Zoff vorprogrammiert? Kim nimmt Mike mit in Dschungelprüfung

Sie müssen ihre Kommunikationskünste unter Beweis stellen! Seit mittlerweile einer Woche flimmert das Dschungelcamp über die deutschen Fernsehbildschirme und sorgt damit für reichlich Unterhaltung bei den Zuschauern. Aber bei den Prüfungen ist in diesem Jahr der Wurm drin: Die Promis brachen die Ekel-Aufgaben mehrfach ab. Doch heute stehen die Stars vor einer neuen Chance: Kim Virginia Hartung (28) muss erneut in die Prüfung. Aber Kim geht nicht alleine!

Im Dschungeltelefon wird der TV-Bekanntheit mitgeteilt, dass sie für die nächste Prüfung zwei zweitere Camper mitnehmen darf. Sie entscheidet sich für Twenty4tim (23) und Mike Heiter (31). In dem beliebten Spiel "Der große Preis von Murwillumbah", muss Kim mit verbundenen Augen Auto fahren. Ihre Anweisungen bekommt sie von Mike, der die Strecke jedoch nicht sehen kann. Dieser muss sich auf Tim verlassen, der sich wiederum nur durch Handzeichen verständigen kann. Schon die Preview von RTL verspricht dabei einiges Konfliktpotenzial unter den Spielern.

Ob Kim sich mit der Wahl von Mike für diese Prüfung wirklich einen Gefallen getan hat? Bisher funktioniert die Kommunikation unter den beiden Ex-Liebhabern nicht so gut: Die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer zoffen sich ununterbrochen. Dabei machten sie einander zuletzt schwere Vorwürfe.

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Twenty4tim, Dschungelcamper 2024

