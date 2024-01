Eine Woche rum: Wer hat die Nase im Dschungelcamp vorne?

Schon eine Woche ist rum! Im Dschungelcamp geraten die Promis so langsam an ihre Grenzen. Der Schlafmangel, das wenige Essen und die harten Prüfungen schlagen langsam aufs Gemüt der Kandidaten – die Gefühle spielen zudem auch noch verrückt: Kim Virginia Hartung (28) ist etwa auf ihren Ex Mike Heiter (31) sauer – der kuschelt schon mit Leyla Lahouar (27). Eine Woche verfolgen die Zuschauer nun schon die Dschungelcamper – aber wer ist der Favorit?

Von den ursprünglich zwölf Kandidaten sind noch elf übrig – Cora Schumacher (47) ging schon nach drei Tagen freiwillig. In den vergangenen Tagen entpuppte sich Fabio Knez als kleiner Favorit, auch Twenty4tim (23) kommt bei den Fans ziemlich gut an. Felix von Jascheroff (41) und Anya Elsner (20) hingegen nerven mit ihrer Stimmung die Zuschauer manchmal.

Eigentlich würde heute Abend der Erste das Dschungelcamp verlassen und die Zuschauer hätten zum ersten Mal die Wahl – dadurch, dass Cora jedoch freiwillig gegangen ist, verschiebt sich das Voting um einen Tag. Morgen wird dann der erste Kandidat seine Koffer packen müssen.

Welcher Dschungelcamp-Star ist nach einer Woche euer Liebling? Stimmt jetzt unten ab!

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Die Dschungelcamper 2024

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

