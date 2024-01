"Ihm geht es gut": König Charles hat seine OP überstanden!

Gute Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass König Charles III. (75) sich einer OP wegen seiner vergrößerten Prostata unterziehen muss. Auch Prinzessin Kate (42) benötigte eine Operation am Bauch. Während über den gesundheitlichen Zustand der dreifachen Mutter nichts weiter bekannt ist, gab der Palast immerhin zum Regenten viele Updates. Nun hat Charles alles gut überstanden!

Wie The Sun berichtet, habe die Operation in der London Clinic bereits stattgefunden. Königin Camilla (76) besuchte ihren Gatten nach dem Eingriff. Den wartenden Paparazzi und Fans rief die Königsgemahlin strahlend zu: "Ihm geht es gut, danke." Heute Morgen hatte ein Sprecher des Monarchen erklärt, dass er zu der geplanten Behandlung in eine Privatklinik gebracht wurde.

Prinzessin Kate brachte ihre OP ebenfalls bereits hinter sich. Sie erholt sich aktuell noch in der Klinik. Prinz William (41) besuchte seine Liebste bereits. In wenigen Tagen soll sie angeblich entlassen werden und dann in ihrem Zuhause, dem Adelaide Cottage, vollständig genesen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de