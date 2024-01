Prostata-OP: König Charles ist auf dem Weg ins Krankenhaus

Für König Charles III. (75) ist es bald so weit. Der britische Monarch muss sich derzeit auf eine Operation vorbereiten. Vor wenigen Tagen gab der Palast bekannt, dass Charles eine vergrößerte Prostata hat, was operativ korrigiert werden muss. Dabei handele es sich um eine wichtige Maßnahme – dem König gehe es aber gut. Nun ist es wohl so weit: Charles ist auf dem Weg ins Krankenhaus.

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, sieht man den 75-Jährigen, wie er seine Londoner Residenz verlässt und sich auf den Weg in die Klinik macht. Bereits gestern hat er sein Haus in Sandringham verlassen und ist in die britische Hauptstadt gefahren. Charles wird jetzt in demselben Krankenhaus operiert, in dem auch Prinzessin Kate (42) liegt.

Am selben Tag, an dem Charles' Prostata-OP bekannt gegeben wurde, kam nämlich auch der Gesundheitszustand von Prinz Williams (41) Frau ans Licht. Die Prinzessin von Wales musste sich einer Operation am Bauch unterziehen und bleibt danach für zwei Wochen im Krankenhaus. Genauere Hintergründe sind nach wie vor nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images König Charles im September 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de