Nach Bauch-OP: Wie steht es wirklich um Prinzessin Kate?

Ist die Lage ernst? Prinzessin Kates (42) mysteriöse Operation am Bauch sorgt derzeit bei den Anhängern der britischen Königsfamilie für Sorgenfalten. Aktuell soll sie sich noch in einer luxuriösen Privatklinik in London befinden – genauso wie König Charles (75). Ihre weitere Genesung möchte die Prinzessin daheim weiter vorantreiben, bis sie nach Ostern wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Wie steht es jetzt um Kates Gesundheit?

"Es hört sich wirklich ernst an, wenn man bedenkt, wie lange sie ausfallen wird", meint eine Quelle laut People. Jedoch sei die zukünftige Königin in guten Händen und habe zu Hause die besten Bedingungen, um schnell zu genesen. "Sie ist eine fitte junge Frau. Ich bin sicher, dass sie sich wieder erholen wird", betont der Insider. Darüber hinaus lobt er die dreifache Mutter dafür, sich ausreichend Zeit zu nehmen nach dem Eingriff: "Kate ist damit ein großartiges Beispiel für den Rest von uns."

Die frisch Operierte kann sich also auf vollumfängliche Unterstützung bei ihrer Heilung freuen. Während Kate unpässlich ist, übernimmt wohl ihr Ehemann Prinz William (41) das Ruder in der Familie. Der Thronfolger soll nun bereitwillig einspringen und einige ihrer familiären Verpflichtungen übernehmen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de