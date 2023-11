"Germany Shore"-Trailer: Tommy und Paulina knutschen heftig

Da ging also was! Schon lange spekulieren die Fans, dass Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (26) ein Paar sein könnten. Dafür spricht: Die Influencerin ist ausgewandert und wohnt derzeit in Nizza, genauso wie der heiße Franzose. Außerdem erspähten manche User ein Pärchenbild in den vier Wänden der TV-Bekanntheit. Vor wenigen Stunden wurden sie auch gemeinsam in Köln erwischt. Jetzt gibt es heißen Content von Tommy und Paulina!

Seit einigen Stunden ist offiziell bekannt, dass die Brünette und der Blondschopf Teil der dritten Staffel von "Germany Shore" sind. Ein erster Trailer zeigt, wie das pikante Kennenlernen der beiden in der Show wohl abgelaufen ist: Es wurde heftig geknutscht – an der Bar und auch im Bett. Was sonst noch zwischen dem angeblichen Paar auf dieser Matratze gelaufen ist, bleibt abzuwarten...

Die Promiflash-Leser sind sich aber sicher: Die Realitystars haben jetzt was Ernstes am Laufen. 1.338 Leser nahmen an einer Umfrage teil, in der es um Tommy und Paulina ging [Stand 3. November, 21:30 Uhr] – und 92,5 Prozent (1.238 Stimmen) meinen, dass sie zusammen sind. Nur 7,5 Prozent (100 Stimmen) denken, an den Hinweisen ist nichts dran!

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de