Verklagt Anyas Mutter sie wegen ihrer Dschungel-Lästerei?

Wird sie nun verklagt? Derzeit tauschen im Dschungelcamp wieder elf deutsche Promis am Lagerfeuer ihre Geschichten aus. Darunter ist in diesem Jahr auch Anya Elsner (20). Und die sorgte bereits vor Beginn der Show für Furore: Sie erhielt ein Anwaltsschreiben, das ihr untersagt, über den Streit mit ihrer Mutter Katrin zu sprechen. Daraufhin kündigte die Ex-GNTM-Kandidatin an, dass sie sich den Mund nicht verbieten lässt. Zuletzt machte sie ihre Drohung wahr und lästerte über ihre Mutter. Wird Katrin jetzt einen Anwalt einschalten?

Im Interview mit Bild zeigt sich diese entsetzt über die Äußerung ihrer Tochter: "Ich bin einfach nur fassungslos, was meine Tochter da von sich gibt. Sie will mir einfach wehtun und ich weiß nicht mal warum." Dennoch wolle Katrin trotz der vorherigen Drohung keinen Anwalt hinzuziehen: "Ich habe vor dem Camp einen Anwalt eingeschaltet, damit sie diese bösen Behauptungen aus der Vergangenheit nicht noch einmal wiederholt. Damit hat sie mir seelisch und körperlich sehr wehgetan. Natürlich sind die Äußerungen auch nicht schön, aber ich lasse mich nicht provozieren", erklärt sie. Trotz allem liebe sie ihre Tochter noch immer.

Zuvor hatte Anya ziemlich harte Worte für ihre Mutter gefunden und war vor allem auf ihr Äußeres gegangen: "Meine Mutter ist ein Mensch, sie lächelt nie, läuft sehr krumm, hat einen krummen Rücken und wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge. Deswegen verbringe ich lieber Zeit mit meinem Vater", erklärte sie in der Show.

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Dschungelcamperin Anya Elsner

RTL Anya Elsner und Sarah Kern im Dschungelcamp

